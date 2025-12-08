Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve Karşıyaka AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal, bazı yapıların kendilerini Alevi toplumunun temsilcisi olarak sunmalarına tepki göstererek, bu yapılarca Alevi oylarını siyasi pazarlık unsunu haline getirildiğini söyledi. Ünal, "Alevi kimliğini oy deposu, Alevi örgütlerini kariyer ofisi sanan zihniyeti kınıyoruz" dedi.

CHP'li Esenyurt Belediyesi eski Başkanı Ahmet Özer'in Aleviler için "Çaldıran'da Şah İsmail'e karşı birlikte savaştık" şeklindeki sözlerine AK Partili Hasan Ünal'dan tepki geldi. Bu sözlerin Alevi inancını ve Alevi toplumsal hafızasını hedef alan açık bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Ünal, meselenin yalnızca bu sözler sarf eden bir kişiyle sınırlı olmadığını savundu. Asıl sorunun bu anlayışın yıllardır hangi siyasi desteklerle ve hangi örgütsel meşruiyetlerle taşındığı olduğunu dile getiren Ünal, kimi isimlerin Alevi toplumunun ortak vicdanını temsil etmek yerine kişisel siyasi geleceklerini garanti altına alma refleksiyle hareket ettiğini vurguladı. Aleviliğin hiçbir partinin arka bahçesi olmadığının altını çizen Ünal, Alevi toplumunun kimsenin kariyer planının parçası olamayacağını da aktardı. Alevi toplumunun artık figüran olmayacağını ifade eden Ünal, kendi tarihine, inancına ve onuruna yönelen hiçbir saygısızlığa sessiz kalınmayacağını vurguladı.