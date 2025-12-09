  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısının ardından önemli açıklamalar! "Terörsüz Türkiye sürecinde hedefimiz açık"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısının ardından önemli açıklamalar! 'Terörsüz Türkiye sürecinde hedefimiz açık'

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, 'Özellikle sanal kumar ve bahis gibi meselelerde tavizsiz davranılması gerektiğinin altını çiziyoruz. En güçlü şekilde mücadele edeceğiz' ifadelerini kullandı. Suriye halkının 8 Aralık günü Hürriyetine kavuştuğunu vurgulayan Çelik,' Suriye geleceğe yürüme iradesini güçlü tutuyor. Misafir olan kardeşlerimiz ülkesine dönüyor. Suriye'nin birliğinin korunması çok önemli. Suriye'de terör eylemi yapanlar rejimi diriltmek istiyor. SDG, Suriye'de bir tehdit' dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili net mesajlar veren Çelik, 'Silah bırakma tam manasıyla gerçekleşmelidir. Odağımız terörsüz Türkiye' ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in öne çıkan mesajları:

Sanal kumar meselesi bir pandemi haline gelmiş durumda. Tavizsiz mücadele hukuk içerisinde ortaya koyulacak. En güçlü şekilde mücadele edilecek.

'SDG SURİYE'DE BİR TEHDİT'

Suriye geleceğe yürüme iradesini güçlü tutuyor. Misafir olan kardeşlerimiz ülkesine dönüyor. Suriye'nin birliğinin korunması çok önemli. Suriye'de terör eylemi yapanlar rejimi diriltmek istiyor. SDG, Suriye'de bir tehdit.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terör örgütü silah bırakıp Şam'a entegre olmalı. Silah bırakma tam manasıyla gerçekleşmelidir. Terörsüz Türkiye sürecinde hedefimiz açıktır. 10 Mart anlaşması uygulanmalıdır.

RUM YÖNETİMİNE TEPKİ

Rum yönetiminin yaptığı işgalciliktir. KKTC'yi yok saymaya çalışan Türkiye'yi görmezden gelmeye çalışan hiçbir yaklaşımın geleceği olmayacaktır. Son zamanlarda bazı Rum tarafını, Rum tarafının yaşadığı bölge olmaktan da çıkarıp bazı ülkelerin askeri karargahı haline getirmeye çalışıyorlar, bunlar da beyhude çabalardır. Lübnan'da da bu konu tartışılıyor.

