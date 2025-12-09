Haberler Gündem Bakan Kurum’a Selçuk Üniversitesi’nden fahri doktora ünvanı Bakan Kurum’a Selçuk Üniversitesi’nden fahri doktora ünvanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, mezunu olduğu Selçuk Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı takdim edildi. Bakan Kurum, törenin kendisi için son derece anlamlı olduğunu belirterek, 'Selçuk Üniversitesi’nin takdir ettiği bu fahri doktora ünvanını her zaman gururla, onurla, şerefle taşıyacağım' dedi. AA









Kurum, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Fahri Doktora Takdim Töreni"nde, Selçuk Üniversitesi'nin, Selçuklu başkenti Konya'nın ruhunu her yönüyle sindirmiş, ülkenin en saygın ilim ve irfan ocağı üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Üniversite yıllarında ve sonrasında üstlendiği her görevde yol göstericisinin, medeniyetler merkezi Konya'nın tecrübesi ve Selçuk Üniversitesi'nin kazandırdığı bilinç olduğunu belirten Kurum, "Bu nedenle üniversitemizin takdir ettiği bu fahri doktora unvanını her zaman gururla, onurla şerefle taşıyacağım, göğsümde bir madalya gibi." dedi.



İlim sahibi olmanın da devlet adamı olmanın da bir ayrıcalık olmadığını, bunların memleket için çalışmakla anlam kazandığını vurgulayan Kurum, bu nedenle gayretle çalışmaya, milletin ihtiyaçlarına koşmaya devam ettiklerini dile getirdi.



"BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDEN BÜYÜK BİR ALANDAN BAHSEDİYORUZ"



2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden bugüne dek önceliğinin depremden etkilenen 11 ili bir an evvel ayağa kaldırmak olduğunu, şu an 11 ilde 174 ayrı alanda çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:



"3 bin 481 şantiyede çalışıyoruz ve 200 bin mimar, mühendis, işçi, emekçi kardeşimle birlikte 7 gün 24 saat esasıyla bu çalışmayı sürdürüyoruz. Kısa bir süre önce 350 bininci konutumuzun anahtarlarını, sosyal donatılarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle birlikte bitirip afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Burada afetzede kardeşlerimizin, hak sahibi kardeşlerimizin yüzde 80'inin evini bitirmiş ve onların hizmetine sunmuş olduk. Birçok Avrupa ülkesinden büyük bir alandan bahsediyoruz. 108 bin kilometrekarelik bir alan bu."