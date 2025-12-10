AK Parti'den Özgür Özel'e terleten sorular: 73 bin TL maaşla bunlar nasıl alınıyor?

73 BİN LİRALIK MAAŞLA DUBLEKS DAİRE Sayın Özgür Özel bugün bir kişiden bahsetti, dedi ki... Bir işçi kardeşimiz, 'Aylık 73 bin lira alıyor' dedi. Evet, İBB'de çalışan Harita Mühendisi Yakup Öner ayda 73 bin lira alıyor, ikramiyelerinin de 4'ü azalmış, bir yılda kazanacağı para toplam 850 bin lira olmuş ama ne hikmetse bu arkadaşımız bu maaşla bir yılda Sarıyer'de 30 milyon TL'lik dubleks daire... Bak, tapusu var, tapu var.

Kendisine de 15 milyon TL Porsche -bunların kayıtları var-, eşine de 12 milyon liraya Audi Q7; hem MASAK raporunda hem tapu kayıtlarında yer alıyor. Ayrıca, banka hesaplarında 85 milyon lira var. Ben hiçbir şey demiyorum, bakın 'Ayda 73 bin lira alan bu harita mühendisi ne yapmış da bunları almış?' Soru bu.