Başkan Erdoğan Türkmenistan’da: Liderler Tarafsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'a geldi. Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev tarafından karşılanan Erdoğan ve Emine Erdoğan, ardından Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'la bir araya geldi. Liderler Aşbakat'ta Tarafsızlık Anıtı'na çelenk bıraktı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılacak Erdoğan, liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

Başkan Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile de görüşme gerçekleştirecek.