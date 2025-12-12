DEM heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti: Terörsüz Türkiye hedefinde 2. aşama

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik görüşme... DEM Parti Heyeti Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti.

"2. AŞAMAYA GEÇTİK"

Ziyaret sonrası basına açıklama yapılırken, Pervin Buldan, "Bugün Sayın Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz. Verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Yapılması gerekenleri konuştuk. Çok önemli, kıymetli değerli bir görüşme oldu. Aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. 2. aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Elbette bir barış yasası olmalıdır. Bundan sonra komisyonun ve siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. " dedi.