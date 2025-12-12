Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı: Dosya mütalaaya gönderildi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu dönemde 27 Ocak'ta Saraçhane'de bulunan başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi hedef alan sözleri nedeniyle hakkında "Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu'nun bu suçtan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Davanın 3'üncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri 2 no'lu duruşma salonunda görülüyor. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı. Bir önceki celsede, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan davaya katılma yönündeki talebi reddedildi.

MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması üzere dosyayı Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 30 Mart 2026 tarihine ertelendi.