O skandalı tüm Türkiye konuşmuştu: İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan şiddette MEB devreye girdi

MEB kaynakları, öğrenci ve ailelerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul Erkek Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencilerinin, 9'uncu sınıftaki bazı öğrencileri okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında Whatsapp grubunda yaptıkları konuşmaları gerekçe göstererek darp ettiği, bir grup öğrencinin başka öğrencilere yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu iddia edildi.

Olay sonrası 7 aile, çocuklarını başka okullara nakillerini aldı. Olayla ilgili idari soruşturma sürüyor.