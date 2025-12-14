Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Hassas konular gündemdeydi

Peskov gazetecilerin iki lider arasındaki görüşmenin neden yaklaşık bir buçuk saat sürdüğüne ilişkin sorusuna, "Elbette çok hassas konuları görüşüyorlar. Bu tür görüşmeler sırasında genellikle zamanın nasıl geçtiğini takip etmek çok zordur" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Türkmenistan'da yapılan görüşmeye ilişkin konuştu.

Dmitriy Peskov, Putin'in Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir toplantısı bulunduğunu, bu nedenle bir sonraki programa yetişmesi gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Putin'in yoğun temas trafiğinin görüşmelerde zaman baskısına neden olduğunu ifade etti.