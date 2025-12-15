Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin test sonucu pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Ersoy'un kokain kullandığı belirlendi.
Uyuşturucu testi pozitif çıkanlar arasında ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci de yer aldı. Cebeci'nin hem kokain hem de esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Testi pozitif çıkan bir diğer isim de Mustafa Manaz oldu. Manaz'ın da Ersoy gibi kokain kullandığı belirlendi.
Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve serbest bırakılan spiker Meltem Acet'in ise uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi