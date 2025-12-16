Terörsüz Türkiye sürecinde üç önemli aşama

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunacağı raporun detayları ortaya çıkmaya başladı. AK Parti üç aşamalı bir yasal düzenleme süreci öngörüyor. Birinci aşama: Kamuoyunda 'Eve Dönüş' olarak bilinen, suça bulaşmamış terör örgütü mensupları ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. İkinci aşama: Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme yapılması için özel koşullar aranacak. Üçüncü aşama: Terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak.