Ukrayna ve ABD müzakere masasında

UKRAYNA Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ülkesinin NATO'ya katılma hedefinden vazgeçebileceğini açıklarken, Rusya ile savaşı sonlandırmaya yönelik Almanya'da başlayan müzakereler dün de devam etti. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Zelenski ile yaptığı görüşmede "büyük ilerleme sağlandığını" söyledi. Zelenski, görüşmeler başlamadan önce Batılı devletler tarafından sağlanacak güvenlik garantileri karşılığında NATO'ya katılma hedefinden vazgeçebileceğini açıkladı. Bu açıklama, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarından korunmak üzere NATO'ya üye olmak için verdiği mücadelenin ardından politikasında büyük bir değişim ortaya koyarken, Rusya'nın da savaşa başlama nedenlerinden birinin ortadan kalkabileceği anlamına geliyor.