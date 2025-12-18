Dışişleri Bakanı Fidan ABD’de ’Gazze’ konulu toplantıya katılacak!

Yarın ABD'nin Miami kentinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, Mısır ve Katar yetkililerinin iştirakiyle gerçekleştirilecek olan Gazze konulu toplantıya katılacak.

"DİĞER BÖLGE MESELELERİ DE ELE ALINACAK"

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin katılımıyla yarın Miami kentinde düzenlenecek olan Gazze konulu toplantıya iştirak edecektir. Toplantı vesilesiyle, diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecektir" diye konuştu.