Gain Medya soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Video içerik platformu Gain Medya'ya dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.
SUNUCU OKAN KARACAN GÖZALTINDA
GAİN Medya soruşturması kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya'ya "Kara para aklama", "Yasa dışı bahis' ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Holding sahibi ve yetkilileri Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve son olarak sunucu Okan Karacan gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
3 TUTUKLAMA TALEBİ
Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve bağlı şirketlere "Yasa dışı bahis" ve "Kara para aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan holding sahibi ve yetkilileri Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakinliğine sevk edildi. Sunucu Okan Karacan ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Holding sahibi ve yetkilileri Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sunucu Okan Karacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.
Açıklamada, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, Kaya'nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği aktarılmıştı.
Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu ifade edilen açıklamada, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceğinin değerlendirildiği kaydedilmişti.
7 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Başsavcılığın açıklamasında, elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği, operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulduğu duyurulmuştu.
Şüphelilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum atanmasına karar verildiği bildirilmişti.