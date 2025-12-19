Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmette hız kesmiyor

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı yatırımlarına eş zamanlı olarak devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla kazanan Aydın ve Aydınlılar oluyor.

EŞ ZAMANLI ÇALIŞMALAR

ASKİ tarafından güncel olarak; Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde ve Çine ilçesi Evciler Mahallesi'nde kanalizasyon, Köşk ilçesi Çarşı ve Ilıdağ Mahallelerinde, Nazilli ilçesi Yeşil ve Cumhuriyet Mahallelerinde ve Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde yağmursuyu, Nazilli ilçesi Beğerli Mahallesi'nde, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi'nde ve Yenipazar ilçe merkezinde içme suyu altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Didim, Kuşadası, Germencik ve Efeler ilçelerinde üstyapı tamirat ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken Çine ilçesi Gökyaka ve Topçam Mahallelerinde, Germencik ilçesi Bozköy Mahallesi'nde ve Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi'nde drenaj çalışmaları devam ediyor. ASKİ, 17 ilçenin tamamında muhtelif mahallelerde de eş zamanlı çalışma gerçekleştiriyor.

ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından güncel olarak; Zeybekler ve Kızılçay Bulvarlarında, Sultanhisar ilçesi Kılavuzlar Mahallesi, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi, Koçarlı ilçesi Haydarlı Mahallesi, Çine ilçesi Akçaova ve Kasar Mahalleleri, Germencik ilçesi Çarıklar ve Gümüşköy Mahalleleri, Efeler ilçesi Şahnalı ve Mesudiye Mahalleleri, Bozdoğan ilçesi Dutağaç Mahallesi, Söke ilçesi Karacahayıt Mahallesi, İncirliova ilçesi Eğrek Mahallesi, Köşk ilçesi Uzundere Mahallesi, Nazilli ilçesi Bekirler Mahallesi'nde çalışma gerçekleştiriyor. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.