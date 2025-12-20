Haberler Gündem Son dakika: Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandı

Son dakika: Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adliyeye geldi. İfade yaklaşık 2 saat sürdü. Saran, uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Son dakika: Sadettin Saran’ın ifade işlemi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı. Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi.

Son dakika: Sadettin Saran’ın ifade işlemi tamamlandı

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran'ın ifade işlemi tamamlandı. İfade yaklaşık 2 saat sürdü. Saran, kan ve saç örneği için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek. İfadenin ardından Saran, yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek.

O yazışmalar ortaya çıktı! Sadettin Saran'dan Ela Rümeysa Cebeci'ye 'Esrar var mı?' mesajı!

