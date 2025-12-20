Sanal bahisle ilgili yeni düzenleme yolda!

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimevi'nde düzenlenen "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu"nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yasa dışı sanal bahis soruşturmalarına yönelik soru üzerine Tunç, bunun sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın problemi olduğunun altını çizdi.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER VAR

Vatandaşları korumak bakımından birtakım çalışmalar başlattıklarını hatırlatan Tunç, bu kapsamda oluşturulan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında Adalet Bakanlığına düşen hususlar olduğunu dile getirdi. Önleyici tedbirler bakımından yapılması gerekenlerin de bulunduğunu ifade eden Tunç, 11. Yargı Paketi'ne bilişim suçlarıyla mücadele bakımından önemli maddeler ilave ettiklerini anlattı. Sanal bahisle ilgili soruşturmaların devam ettiğini bildiren Tunç, "Bu soruşturmaların sonucunu bizler de sizler gibi takip edeceğiz. Burada kim suç işlemişse, kimin kusuru varsa, kimin kastı varsa bunları tespit edecek olan yargı mekanizmalarımız, cumhuriyet savcılarımız. Eğer iddianameye dönüşecekse de mahkemelerimiz, istinafıyla, yüksek yargısıyla, adaleti ortaya çıkarmak için çalışan yargı mensuplarımız en doğru kararlarını vereceklerdir" diye konuştu. Tunç konuşmasını şöyle sürdürdü: Özellikle internette işlenen, bilişim yoluyla işlenen suçlar bakımından, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık bakımından özellikle bunların etkin bir şekilde soruşturmaya tabi tutulması, gecikmeksizin hesaplara el konulabilmesi ve mağduriyetlerin giderilebilmesi anlamında önemli maddeler var. Burada Cumhuriyet savcılarına, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki 128'deki rapor şartı aranmaksızın acele hallerde özellikle mağduriyetlerin önüne geçmek için el koyma kararı, hesaba hemen el koyulabilmesiyle ilgili düzenlemeler var. Burada özellikle telefon yoluyla dolandırıcılığı da önlemeye yönelik düzenlemeler var. Telefon hatlarının belli ölçüde sınırlandırılmasına ilişkin Bilgi Teknolojileri Kurumu'na yetkiler veriliyor bu kanun teklifinde" diye konuştu.