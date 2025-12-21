İran’da MOSSAD için casusluk yapan Keşaverz idam edildi

İRAN'DA İsrail ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan bir kişinin cezası infaz edildi. Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan Akil Keşaverz'in, "İsrail lehine casusluk", "yabancı istihbarat servisleriyle iş birliği" ve "yeryüzünde bozgunculuk" suçlarından verilen idam cezasının Yüksek Mahkeme tarafından onanarak kesinleşmesinin ardından dün sabah infaz edildiği aktarıldı. Dosya kapsamında paylaşılan bilgilere göre Keşaverz, geçtiğimiz Mayıs ayında İran Ordusu'na bağlı ekiplerin Urmiye'de yürüttüğü devriye sırasında, Urmiye Piyade Tümeni Karargahı'nı görüntülerken suçüstü yakalanmıştı. Gözaltına alınmasının ardından yapılan incelemelerde, şüphelinin cep telefonunda İsrail'e ait bir numaradan ve "Oşer" kullanıcı adlı bir kişiden gelen mesajlar tespit edilmişti.