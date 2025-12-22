TBMM’de 2026 yılı bütçesi kabul edildi

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

569 OY KULLANILDI

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 569 oy kullanıldığını, teklife 320 kabul, 249 ret oyu verildiğini, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 563 oy kullanıldığını, teklife 316 kabul ve 247 ret oyu verildiğini bildirdi.

PARTİ BAŞKANLARI OTURUMU İZLEDİ

Öte yandan, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da izledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından TBMM'de kabul edilen bütçe görüşmelerine ilişkin tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.…"