TBMM'ye binlerce talep yağdı: Haftada 4 gün çalışma ve bedelli askerlik düzenlemesi gündemde!

Başvurularda, ebeveynlere çocukları 5 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma hakkı verilmesi ve doğum yapan annelerin izin süresinin uzatılması gibi aile odaklı talepler ön plana çıktı. Özellikle 2025 yılı içerisinde doğum yapacak annelerin de bu olası düzenlemelerden faydalanması istenirken, çalışma saatlerinin kadınlar için yeniden düzenlenmesi talebi yoğun ilgi gördü.

HAFTADA 4 GÜN MESAİ VE UZAKTAN ÇALIŞMA

Askerlik hizmetine yönelik sunulan dilekçelerde ise evli vatandaşların durumu öncelik kazandı. Evli bireylerin askerlik görevini ikamet ettikleri yere yakın bölgelerde yapması ve bu süreçte asgari ücret düzeyinde bir ödeme almaları talep edildi. Ayrıca, çalışan ve evli olanlar için bedelli askerlik ücretlerinde indirim yapılması veya muafiyet sağlanması gibi ekonomik kolaylıklar Meclis gündemine taşınmış oldu. Uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi de savunma kategorisindeki bir diğer önemli başlık olarak kayıtlara geçti.