Trump, DEAŞ unsurlarını hedef alan askeri operasyonu başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın 13 Aralık'ta Suriye'de ABD askerlerini hedef alan saldırısına karşı misilleme başlatıldığını belirterek bu kapsamda bölgede örgüte ait hedeflere yönelik güçlü ve kapsamlı operasyonlar yürütüldüğünü bildirdi. Suriye hükümetinin operasyonlara verdiği desteğe işaret eden Trump, "Ülkeyi yeniden harika yapmak için yoğun çaba sarf eden bir liderin başında bulunduğu Suriye hükümeti, bu süreçte bizi tamamen destekliyor" ifadesini kullandı. Trump, "Amerikalılara saldıracak kadar kötü olan tüm teröristleri uyarıyorum. ABD'ye saldırır ya da tehdit ederseniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar ağır şekilde vurulursunuz" uyarısında bulundu.