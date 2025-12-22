  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
MİT'ten yurt dışı operasyonu: DEAŞ'ın intihar eylemcisi yakalandı

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya Kod Mehmet Gören'i Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT, DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Mehmet Gören'i Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
