Haberler Gündem Asrın inşası için seferberlik Türkiye’nin başarısı: 455 bin konut tamam! Asrın inşası için seferberlik Türkiye’nin başarısı: 455 bin konut tamam! Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yürütülen ‘asrın inşa seferberliği’, 455 bin ev ve iş yerlerinin yapımının tamamlanmasıyla sona eriyor. Son teslim töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” temalı programla, depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da gerçekleştirilecek. Törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimlerin katılması bekleniyor. Canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman’da anahtar teslimi, Ankara’da ise AFAD Genel Merkezi’nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak. SABAH









Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği tamamlanıyor. Hatay'da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak. Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, asrın inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimler davet edildi. CANLI BAĞLANTILARLA ANAHTAR TESLİMİ VE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerinin yanı sıra yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımların arasında aralarında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da yer alacak. 42 GÜNDE 105 BİN 179 TESLİMAT DAHA 15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenen 9. kura törenin ardından geçen 42 günde 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece asrın inşa seferberliği 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak. 27 Aralık'taki törende Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1.620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1.333, Tunceli'de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.

HANGİ İLDE KAÇ EV VE İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ? Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek. İllere göre dağılım ise şöyle olacak: Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas 164, Bingöl'de 89. 108 BİN KİLOMETRELİK BİR AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ALANDA İNŞA Asrın inşa seferberliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede başlatıldı. Bakan Kurum'un "Öyle büyük bir afetti ki; 14 milyon insanımızın yaşadığı tam 108 bin kilometrekarelik alanı etkiledi. Binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15. günde attık. Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda inşa faaliyeti yürüttük" sözleriyle özetlediği çalışmalar, kapsamıyla Türkiye tarihine geçti. YIKIMA UĞRAYAN 4 ŞEHİRDE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYELERİ KURULDU Depremde en ağır yıkımın yaşandığı Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin en büyük şantiyeleri kuruldu. Bakan Kurum, düzenli il ziyaretleriyle bölgeyi anbean takip etti. Bakan Kurum, gittiği tüm illerde İl Afet Koordinasyon toplantılarına başkanlık etti. Tüm partilerin belediye başkanlarının ve milletvekillerinin davet edildiği bu toplantılarda kentlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.