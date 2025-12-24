Bahçeli’den Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

"HEM DÜŞÜNDÜRÜCÜ HEM DE ÜZÜCÜ"

Kazanın, Türkiye-Libya arasındaki diyalogların arttığı dönemde yaşandığına dikkat çeken Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti'nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür."

NE OLMUŞTU?

Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düştü.

Kazada, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekiler hayatını kaybetti.