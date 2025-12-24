Bakan Güler’den Libya’ya taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamada, "23 Aralık'ta meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotografçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'a, Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.