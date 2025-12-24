İmamoğlu’ndan bir skandal daha! Villa ruhsattan eşyaları rüşvetten...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada itirafçı olan işadamı Adem Kameroğlu, 2018'de Beylikdüzü'nde inşa etmek istediği 'Metro Home' isimli konut projesinin ruhsat onayı için İmamoğlu'nun kendisinden Büyükçekmece'deki Ihlamur evleri projesinden 1 adet villa istediğini, ticari olarak zarara uğramamak için villayı İmamoğlu'nun SSB İnşaat şirketine devretmek zorunda kaldığını, villa devrine ilişkin göstermelik olarak yapılan ödemelerin İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a elden geri ödediğini beyan etti. Ayrıca Kameroğlu, İmamoğlu çiftinin söz konusu villayı yerinde gezerek yapılacak iç dizaynı belirlediğini, masraflarını kendisinin karşılandığını itiraf etmişti.

LÜKS DİZAYN

Kameroğlu, villanın devrine ilişkin yaptığı elden geri ödemeleri ve kendisi tarafından yapılan iç dizayn masraflarını delillendirmek üzere ödeme dekont ve faturaları savcılığa sundu.

İddianamede, villa devri için SSB İnşaat tarafından Kameroğlu'na yapılan 1 milyon 200 bin TL'lik göstermelik ödemeler yapıldığı, paraların eşzamanlı tarihlerde bankadan elden çekildiğini gösteren dekontlar ve iç dizayna ilişkin yapılan harcamaların kalem kalem yer aldığı bir fatura yer aldı.