Rüşvetten tutuklu avukat Rezan Epözdemir'in MASAK raporu ortaya çıktı! Milyon dolarlar havada uçuşmuş!

Rüşvet suçundan tutuklanan ve yargılaması Yargıtay 5. Ceza Dairesinde devam eden avukat Rezan Epözdemir hakkında MASAK raporu hazırlandı. Hazırlanan MASAK raporunda, Rezan Epözdemir'in 9 adet taşınmaz, 3 adet araç, 2 adet kiralık kasa ve yatırım hesabında 59 milyon 673 bin TL olduğu kaydedildi. Epözdemir'in 2020–2025 yılları arasında hesaplarına: 84 milyon 700 bin TL, 5 milyon 650 bin doları ve 269 bin 800 euro tutarlarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri yapıldığı tespit edildi. MASAK, bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, beyan edilen avukatlık gelirleriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu vurguladı.

VARLIK BARIŞI ADI ALTINDA 5 MİLYON 650 BİN DOLAR PARA SİSTEME SOKULDU



Raporda Rezan Epözdemir; 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığı iddiasıyla toplamda 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi. İşlem açıklamasında, "7256 sayılı kanun uyarınca varlık barışı olarak 2021-2022 yılı için nakit yatan" yazıldığı ancak paranın yurtdışından getirildiğine dair bir kayıt bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı görüldü.



MİLYONLUK PARA TRANSFERLERİ



Para transferleri didik didik edilen Epözdemir'in milyonluk transferleri dikkat çekti. Epözdemir'in 2017-2025 yılları arasında gerçekleştirdiği dikkat çeken diğer transferler şu şekilde sıralandı. Fatih Terim'e 5 milyon 619 bin TL, Borusan Otomotiv Şirketine 11 milyon TL, İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesine 29 milyon 287 bin TL, eşi Hande Epözdemir'e 12 milyon 201 bin TL ve yine kayınvalidesi Hülya Kurtaran 117 milyon 780 bin TL para transferi gerçekleştirdiği görüldü.