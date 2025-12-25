  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Bakan Işıkhan: İlave istihdama 7 bin ila 64 bin lira arasında destek sağlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim desteğinin güncellendiğini ifade ederek 'İşverenlerin istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK İşveren Primi Desteği’ni güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından işverenlerin istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK İşveren Primi Desteği'ni güncellediklerini açıkladı.

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istihdamına destek olduklarını dile getiren Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"İşverenlerin belirli şartlara uygun istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK İşveren Primi Desteği'ni güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla uygulamamızı 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzattık."

