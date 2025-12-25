Emeklilikte yeni dönem! 1 gün geç başvuran daha fazla ödeyecek

Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı merakla beklenirken, yeni yılda emekli olmayı düşünen çalışanlar için hesaplı dönemde son haftaya girildi. Asgari ücrete yeni yılda yapılacak yüzde 27'lik zamla askerlik, doğum borçlanması ve BAĞ-KUR ihya maliyetlerinde yeni yılda çifte artış yaşanacak. Bu nedenle prim borçlanması ile emekli olmayı planlayanlar için 31 Aralık'tan önce SGK'ya başvurmak kritik önem arz ediyor. İşte haberin detayları…
PRİM BORÇLANMA BEDELİ ARTIYOR
Borçlanma tutarları, 2025 yılında brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak uygulanıyordu. 1 Ocak itibarıyla doğum borçlanması hariç bu oran tüm borçlanmalar için yüzde 45'e çıkacak. Asgari ücretin 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükselmesinin ardından, emeklilik için önemli olan doğum ve askerlik borçlanması tutarları da artış olacak.
Emeklilik için 1 Ocak'tan sonra SGK'ya başvuracak olan çalışanlar hem asgari ücretten kaynaklanan yüzde 27'lik artıştan hem de yüzde 45'lik orandan etkilenecek.
DOĞUM BORÇLANMASI 760 BİN TL'YE YÜKSELECEK
Doğum borçlanmasında prim oranı brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor. Yeni yılda en düşük doğum borçlanması en az günlük 352 TL en yüksek ise 2 bin 642 TL olacak. Aylık olarak ise bu tutar 10 bin 569 TL olacak.
1 çocuk için yaklaşık olarak doğum borçlanması yaklaşık olarak 199 bin 700 TL'den 253 bin 440 TL'ye, 2 çocuk için 399 bin 400 TL'den 506 bin 880 TL'ye, 3 çocuk için ise 599 bin 100 TL'den 760 bin 320 TL'ye çıkacak.
1 Ocak'tan sonra doğum borçlanması yapacak olanlar; 1. çocuk için 54 bin TL, 2 çocuk için 107 bin TL, 3 çocuk için ise 161 bin TL daha fazla ödeyecek.
ASKERLİK BORÇLANMASINDA ÇİFTE ARTIŞ
Askerlik borçlanmasında prim oranı yeni yılda brüt asgari ücretin yüzde 45'i üzerinden hesaplanacak. Asgari ücretin yüzde 27 zamlanmasıyla askerlik borçlanmasında günlük tutar en az 495 TL, en çok ise 3 bin 715 TL olacak. Aylık olarak ise en az 14 bin 863 TL en yüksek ise 267 bin 300 TL askerlik borçlanması yapılacak.
2025'te askerlik borçlanmasında günlük en düşük tutar 277,39 TL, aylık ise 8 bin 321 TL idi.
1 Ocak'tan sonra askerlik borçlanması yapacak olanlar; 6 ay için 39 bin 170 TL, 12 ay için 78 bin TL, 18 ay için ise ise 117 bin 510 TL daha fazla ödeyecek.
BAĞ-KUR İHYA MALİYETİ ARTACAK
Bağ-Kur'lular ise ihya primi ile erken emekli olabiliyor. 2026'da Bağ-Kur ihya prim oranı yüzde 45'e çıkacak. Bu oran, ihya edilecek sürenin asgari ücretin prime esas kazanç tutarı üzerinden %45'i kadar prim ödenmesi anlamına geliyor.
Yeni yılda Bağ-Kur ihya primi günlük 495 TL'ye çıkacak. 2 bin gün ihya etmek isteyen Bağ-Kur'lular 31 Aralık'a kadar 602 bin TL ödeyerek emekli olabilecek. Yeni yılda bu tutar 990 bin TL'ye çıkacak.
1 Ocak'tan sonra ihya yapan Bağ-Kur'lular, aynı 2.000 gün için yaklaşık 388 bin TL daha fazla ödeyecek.
2026'DA ÖDEME FIRSATI
SGK, prim borçlanması başvuru tarihine göre hesaplanıyor. 31 Aralık'a kadar emeklilik başvurusu yapanlar prim borçlarını 2026 yılında ödeyebiliyor. Hizmet borçlanmalarında ödeme süresi 1 ay iken Bağ-Kur ihya borçlanmasında ise bu süre 3 aydır.
EMEKLİ MAAŞI DAHA YÜKSEK OLACAK
1 Ocak'tan önce prim borçlanması yapanların en büyük avantajı ise daha yüksek bir oranda maaş alacak olmaları. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 31 Aralık'a kadar yapılacak başvurularda maaşa yüzde 5 civarında fazla bir artış olacağını kaydetti. Erdem, "Özellikle 2024 ve 2025 arasında ciddi bir çarpan etkisi oluştu. Yüksek enflasyon ve büyüme oranları, emekli maaşlarında yüzde 30'ları aşan farklara yol açtı" diye konuştu.