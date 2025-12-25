Emeklilikte yeni dönem! 1 gün geç başvuran daha fazla ödeyecek

ASKERLİK BORÇLANMASINDA ÇİFTE ARTIŞ

Askerlik borçlanmasında prim oranı yeni yılda brüt asgari ücretin yüzde 45'i üzerinden hesaplanacak. Asgari ücretin yüzde 27 zamlanmasıyla askerlik borçlanmasında günlük tutar en az 495 TL, en çok ise 3 bin 715 TL olacak. Aylık olarak ise en az 14 bin 863 TL en yüksek ise 267 bin 300 TL askerlik borçlanması yapılacak.

2025'te askerlik borçlanmasında günlük en düşük tutar 277,39 TL, aylık ise 8 bin 321 TL idi.

1 Ocak'tan sonra askerlik borçlanması yapacak olanlar; 6 ay için 39 bin 170 TL, 12 ay için 78 bin TL, 18 ay için ise ise 117 bin 510 TL daha fazla ödeyecek.

BAĞ-KUR İHYA MALİYETİ ARTACAK

Bağ-Kur'lular ise ihya primi ile erken emekli olabiliyor. 2026'da Bağ-Kur ihya prim oranı yüzde 45'e çıkacak. Bu oran, ihya edilecek sürenin asgari ücretin prime esas kazanç tutarı üzerinden %45'i kadar prim ödenmesi anlamına geliyor.

Yeni yılda Bağ-Kur ihya primi günlük 495 TL'ye çıkacak. 2 bin gün ihya etmek isteyen Bağ-Kur'lular 31 Aralık'a kadar 602 bin TL ödeyerek emekli olabilecek. Yeni yılda bu tutar 990 bin TL'ye çıkacak.

1 Ocak'tan sonra ihya yapan Bağ-Kur'lular, aynı 2.000 gün için yaklaşık 388 bin TL daha fazla ödeyecek.

2026'DA ÖDEME FIRSATI

SGK, prim borçlanması başvuru tarihine göre hesaplanıyor. 31 Aralık'a kadar emeklilik başvurusu yapanlar prim borçlarını 2026 yılında ödeyebiliyor. Hizmet borçlanmalarında ödeme süresi 1 ay iken Bağ-Kur ihya borçlanmasında ise bu süre 3 aydır.

EMEKLİ MAAŞI DAHA YÜKSEK OLACAK

1 Ocak'tan önce prim borçlanması yapanların en büyük avantajı ise daha yüksek bir oranda maaş alacak olmaları. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 31 Aralık'a kadar yapılacak başvurularda maaşa yüzde 5 civarında fazla bir artış olacağını kaydetti. Erdem, "Özellikle 2024 ve 2025 arasında ciddi bir çarpan etkisi oluştu. Yüksek enflasyon ve büyüme oranları, emekli maaşlarında yüzde 30'ları aşan farklara yol açtı" diye konuştu.