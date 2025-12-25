  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem Sinir krizi geçiren anne bebeğini pencereden attı!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sinir krizi geçiren bir anne, iki aylık bebeğini 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı bıraktı. Talihsiz bebek hayatını kaybederken, anne polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

Diyarbakır'daki olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İddiaya göre, 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi. N.E., bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yöneldi.

İKİ AYLIK BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATTI

Gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

