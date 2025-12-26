'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, önceki gün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Saran, saat 10.30 sıralarında adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları başta olmak üzere birçok yönetici ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılık yaklaşık 2 saat süren ifade işleminin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saran, Pazartesi ve Perşembe günleri karakolda imza verecek.