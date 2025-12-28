Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bayraktar KIZILELMA paylaşımı: Bağımsızlığımızı pekiştirmekte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 'kol uçuşu' ile ilke imza atan Bayraktar KIZILELMA paylaşımı yaptı. Yılmaz, paylaşımında, 'Güçlenen havacılık ve savunma sanayimiz, caydırıcı gücümüzü artırmakta, bağımsızlığımızı pekiştirmekte ve nitelikli istihdam ile katma değeri yüksek ihracatla toplumsal refahımızı yükseltmektedir' ifadelerini kullandı. AA









Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, iki insansız savaş uçağının (KIZILELMA) otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini, yol arkadaşlıklarının görülmeye değer olduğunu belirtti.

86 MİLYONUN GURURU Havacılık ve savunma sanayisinde dünyada ilklere imza atmaya devam eden ve 86 milyona bu gururu yaşatan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti: