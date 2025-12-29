‘ABD, Avrupa ve İsrail ile topyekün savaştayız’

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran dini lideri Ali Hamaney'in resmi internet sitesine verdiği mülakatta gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, İran'ın ABD, Avrupa ve İsrail'in birleşik cephesiyle "topyekün bir savaş" içinde olduğunu söyledi. Batılı güçlerin İran'ın bağımsız bir güç olarak ayağa kalkmasını istemediğini belirten Pezeşkiyan, içinde bulundukları durumu tarihi bir kıyaslama ile özetledi: "Bana göre şu an ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekün bir savaşın içindeyiz. Bu savaş, Irak'ın bize karşı başlattığı (1980-1988) savaştan çok daha kötü, çok daha karmaşık ve çok daha zor."