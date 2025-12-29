MASAK'ın Erden Timur raporu ortaya çıktı

MİLYARLIK PARA HAREKETİ İncelemelerde, Timur'un 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 44 bin 273 işlemde, 9 milyar 279 milyon 562 bin lira tutarlı para transferi alma, 13 bin 195 işlemde 9 milyar 283 milyon 185 bin lira tutarlı para transferi yaptığı saptandı. Timur'un 'Yazıcı Sarraf ve Kuyum' isimli bir şirketten 16 Ağustos 2023- 31 Aralık 2024 arasında 31 işlemde 245 milyon 51 bin lira para transferi aldığı, aynı firmaya 19 Temmuz 2023- 10 Ekim 2025 tarihleri arasında 71 işlemde 1 milyar 25 milyon 277 bin lira para transferi gönderdiği belirlendi.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Erden Timur, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Timur'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

'MURAT ÖZKAYA İLE TİCARİ ORTAKLIĞIM YOKTUR'

Timur'a aynı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ı tanıyıp tanımadığı soruldu. Timur "Fatih Kulaksız isimli şahsı tanırım, tanıma sebebim Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekilliği yaptığım dönemde sportif faaliyetler içerisinde 2 defa gördüm, kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim yahut ortaklığım söz konusu değildir. Murat Özkaya isimli şahsı da tanırım, kendisi ile tanışıklığım takribi 2018 yılına dayanır, ailecek Pazar kahvaltısı için gittiğimiz bir mekanda ara sıra karşılaşırdım, kendisi ile bu vesileyle tanıştık, 2022 yılına kadar kendisini sadece belirtmiş olduğum bu kahvaltı yerinde gördüm. 2022 yılının başlarında Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk toplantısında gördüm. Yöneticilik zamanımda da kendisi ile arada sırada görüşürdük, kendisi ile herhangi bir ticari ortaklığım yoktur, 21.07.2023 tarihinde kendisi bizim şirketimizden ve şahsım adına kayıtlı gayrimenkullerden satın almak istedi, kendisi satın alım işi ile ilgili bana ve şirketimize peşinat ve 10 adet sıralı çek verdi. Devam eden süreçte beğendiği gayrimenkullerin dışında farklı gayrimenkul seçenekleri istedi, kendilerine birçok farklı gayrimenkul seçeneği sunuldu. Yaklaşık olarak 3 ay bu konu ile ilgili şirketimizin çalışanları ile onların şirketi çalışanları arasında defalarca mailleşmeler ile iletişim sağlandı. Birçok gayrimenkul seçeneğine ilişkin kendileri ekspertiz raporları aldırdılar, birkaç gayrimenkul için bankalara ilaveten de ekspertiz raporları aldırdılar, bu mailleşmeler içerisinde bankacılarda vardır. Daha sonra bir ihtarname göndererek gayrimenkul alımından vazgeçtiklerini, ödedikleri paraları iadelerini istediler. Bu ihtarnameden birkaç ay sonrada avukat göndererek ödeme emri ile birlikte icra takibi yaptılar, bizde bunun akabinde kendi avukatları ile borç ve sulh protokolü imzaladık. Ödenmiş olan tutarı yasal faizi, avukat ücretleri ve icra masrafları ile birlikte ödedik, tüm bu işlemlere ilişkin belgeleri eksiksiz olarak avukatlarım dosyaya sunacaktır. Bahsetmiş olduğum bu husus dışında kendisi ile başkaca bir ticari ilişkim olmadı" dedi.