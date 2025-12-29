Trump ile Netanyahu bugün Gazze meselesini görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Florida'da görüşmeye hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ajandasında Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması, kurulması planlanan uluslararası istikrar gücü ve bölgedeki güç dengeleri masaya yatırılacak. İsrail basınına göre siyonist lider, toplantıda Türkiye'nin barış gücüne dahil edilmesine karşı çıkacak, Suriye için ise silahsızlandırma ve güvenlik şartları ileri sürecek. Netanyahu- Trump görüşmesinin bugün saat 22.30'da yapılması bekleniyor. Görüşme öncesinde Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesi planlanıyor.