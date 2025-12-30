  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

AA

Giriş Tarihi:

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 357 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını belirtti.

Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da operasyonlar gerçekleştirildi. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA