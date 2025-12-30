Bakır fiyatları zirvede

Bakırın ton fiyatı yüzde 2,2 artışla 12.493 dolara kadar çıkarak, 2017'den bu yana ilk kez üst üste 10 işlem günü artış kaydetti. Gün içi işlemlerde ise yüzde 2,14 primle 12.483,50 dolar seviyesinden işlem gördü.

ARTIŞ YÜZDE 40'I AŞTI

2009'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergileyen bakır, yıl başından bu yana yüzde 40'ı aşan bir artış kaydetti. Bu yükselişte ABD dolarındaki zayıflama ve önemli üretim bölgelerinde yaşanan arz kesintileri etkili oldu.