MEB’den hayalet sınıf denetimi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, hayalet sınıf denetimlerini sürdürüyor. Yetkililer, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12. sınıf öğrencileri için derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran özel okullara yönelik denetimlerine devam etti. Bazı öğrencilerin okula devam etmedikleri, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı tespit edildi. Bakanlık, mevzuata aykırı fiillerin işlendiği 48 özel okulun ruhsatını iptal etti. Birçok özel okula da toplam 300 milyon lira ceza uygulandı.