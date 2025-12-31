Uyuşturucu soruşturmasında o mekanların adı geçiyordu: Valilik harekete geçti!

Etiler'de bir restoranın üst katında, kitaplık görünümlü gizli bir kapıyla girilen ve "mahremiyet" ilkesiyle ünlülerin uğrak noktası olan Kütüphane, polisin radarına girmişti. Sadece referansla müşteri kabul eden ve içeride fotoğraf çekmenin yasak olduğu mekan, uyuşturucu soruşturmalarının merkezine yerleşmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla derinleşen soruşturmada, lüks mekanların sadece eğlence değil, suç mahalli haline geldiği belgelendi.