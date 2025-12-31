Uyuşturucu soruşturmasında o mekanların adı geçiyordu: Valilik harekete geçti!

Etiler'de bir restoranın üst katında, kitaplık görünümlü gizli bir kapıyla girilen ve "mahremiyet" ilkesiyle ünlülerin uğrak noktası olan Kütüphane, polisin radarına girmişti. Sadece referansla müşteri kabul eden ve içeride fotoğraf çekmenin yasak olduğu mekan, uyuşturucu soruşturmalarının merkezine yerleşmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla derinleşen soruşturmada, lüks mekanların sadece eğlence değil, suç mahalli haline geldiği belgelendi.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER: KOKAİN VE LİKİT ESRAR
Operasyonlarda yapılan aramalarda; 'Amaya' isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, 'Bebek Otel' isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.
İsmi fuhuş ve uyuşturucu trafiğiyle anılan Kütüphane isimli mekan ise soruşturmanın en kritik odağı haline geldi.
VALİLİK AFFETMEDİ: 1 AY SÜREYLE KAPATMA KARARI
İstanbul Valiliği, emniyet birimlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda düğmeye bastı. Suç işlendiği sabit görülen işletmeler hakkında 1 ay süreyle kapatma kararı verildi.