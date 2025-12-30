Uyuşturucu soruşturmasında şok gelişme! O ünlü isimler tutuklandı

SEVK YAZISININ DETAYLARINA ULAŞILDI

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, soruşturma kapsamında toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla soruşturma başlatıldığı vurgulandı. Uzun süre yapılan çalışmalar neticesinde, toplanan deliller üzerine operasyon aşamasına geçildiği, soruşturmalar ayrıntılı bir şekilde devam ettiği sevk yazısında belirtildi.

SUÇU GİZLEMENİN YÖNETİMİ SOSYAL MEDYA

Sosyal Medya platformlarında yapılan çalışmalarda sözde influncer, tanınmış kişi gibi adlar ile tespit edilen şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarını, bir takım suçları gizlemek veya suç işleme amacına hizmet etmek olduğu tespiti yer aldı. Şüphelilerin alınan savunmalarında üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmiş iseler de atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler Cengiz Can Atasoy, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhadi "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan tutuklandı. Şüpheliler Dilara Ege Çevik ve Yılmaz Efe "Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Rabia Karaca, Yasin Burak Becek, Cihan Güler, Ömer Can Kılıç, Burak Güngörmedi ve Resul Arslan da uyuşturucu ve fuhuş suçlarından tutuklandı.