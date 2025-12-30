Uyuşturucu soruşturmasında şok gelişme! O ünlü isimler tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günler hem 34 mekana operasyon düzenlenmiş hem de 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
ÜNLÜ İSİMLER TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Savcılık ifade işlemlerinin ardından Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, fenomen Rabia Karaca, işletmeci Yasin Burak Becek, Ömer Can Kılınç, işletmeci Cihan Güler, avukat Burak Güngörmedi ve Resul Arslan olmak üzere 12 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
4 ADLİ KONTROL
Sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, modacı Rabia Yaman ve Emrah Gencer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
SEVK YAZISININ DETAYLARINA ULAŞILDI
Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, soruşturma kapsamında toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla soruşturma başlatıldığı vurgulandı. Uzun süre yapılan çalışmalar neticesinde, toplanan deliller üzerine operasyon aşamasına geçildiği, soruşturmalar ayrıntılı bir şekilde devam ettiği sevk yazısında belirtildi.
SUÇU GİZLEMENİN YÖNETİMİ SOSYAL MEDYA
Sosyal Medya platformlarında yapılan çalışmalarda sözde influncer, tanınmış kişi gibi adlar ile tespit edilen şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarını, bir takım suçları gizlemek veya suç işleme amacına hizmet etmek olduğu tespiti yer aldı. Şüphelilerin alınan savunmalarında üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmiş iseler de atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu kaydedildi.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler Cengiz Can Atasoy, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhadi "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan tutuklandı. Şüpheliler Dilara Ege Çevik ve Yılmaz Efe "Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Rabia Karaca, Yasin Burak Becek, Cihan Güler, Ömer Can Kılıç, Burak Güngörmedi ve Resul Arslan da uyuşturucu ve fuhuş suçlarından tutuklandı.