Bakan Güler: “Terör örgütünün faaliyetlerine izin vermeyeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK/YPG/SDG başta olmak üzere hiçbir terör örgütünün faaliyetlerine izin vermeyeceğiz" dedi. Bakan Güler konuya ilişkin açıklamasının devamında, "SDG'nin bir an önce 10 Mart mutabakatına uygun bir şekilde yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi sürecin başarısı açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir" dedi.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Daha sonra askerlere telefonla seslenen Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Başkan Erdoğan "Bölgemizdeki istikrarın hakim olması için yoğun mücadele içindeyiz. Hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.