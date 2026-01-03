Binler Sarıkamış şehitleri için yürüyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde, "Bu toprakta izin var" temasıyla her sene olduğu gibi bu sene de 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri' düzenleyecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılacağı anma etkinlikleri, bugün ve yarın yapılacak. Gençlerden ve şehit çocuklarından oluşan kafile, Doğu Ekspresi ile dün itibariyle yola çıktı.

KARDAN HEYKELLER SERGİSİ

Gençlere tarih bilincini kazandırmak, vatan sevgisini aşılamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının, geleneksel hale gelen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri" bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Anma etkinliklerine binlerce genç ve vatandaş katılacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, Ankara'dan Sarıkamış'a tren yolculuğu gerçekleştirilecek. Gençler ve şehit çocuklarından oluşacak kafile, Sarıkamış'a Doğu Ekspresi ile gidecek. Kafile, dün Ankara Tren Garı'ndan Sarıkamış yolculuğuna başladı. Tren yolculuğu süresince katılımcı gençlere yönelik olarak tarih bilincini geliştirmeye, milli ve manevi değerleri pekiştirmeye yönelik eğitici, kültürel ve bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirilecek. Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda bugün Bakan Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla 'Kardan Heykeller Sergisi' açılışı gerçekleştirilecek. Ardından meşaleli kayak gösterisi yapılacak. Yarın ise Bakan Bak'ın öncülüğünde "Bu toprakta izin var" temasıyla Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve alanında toplanacak olan katılımcılar, saat 09.00 itibarıyla anma yürüyüşüne başlayacak. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Ay Yıldız Tören Alanında düzenlenecek Solo Türk ve Çelik Kanatlar gösterisiyle sona erecek.