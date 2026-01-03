Binlerce çocuk, koruyucu ailelerle yuvasına kavuştu

Koruyucu ailelik, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesiyle yaşayamayacak durumdaki çocukların devlet güvencesi altında gönüllü ailelerin yanında büyümesini sağlayan bir sosyal hizmet modeli olarak her geçen gün daha fazla çocuğu aile sıcaklığıyla buluşturuyor. Başvurudan yerleştirmeye kadar uzmanlar eşliğinde yürütülen süreçte çocuklar, birebir ilgi ve sevgi görebilecekleri bir aile ortamında hayata hazırlanıyor. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İstanbul'da 1153 çiftin çocuklara koruyucu yuva olduğunu belirtti. Turan, başvuruların ardından kriterlerin sağlanması sonucu çocukların ailelerin yanına yerleştiğini söyledi.