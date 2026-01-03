Son dakika: Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta çok sayıda patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Yerel saatle 02.00 sıralarında duyulan seslerin ardından, sivillerin evlerinde çıkarak tehlikeli bölgelerden uzaklaşmaya çalıştığı ifade edildi.

Caracas'ta uçak ve helikopterlerin alçaktan uçtuğu ve helikopterlerin ABD ordusuna ait olduğu öne sürüldü.

Venezuela'dan ise patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Görüntülerde şehrin çeşitli noktalarından duyulan patlama sesleri ile birlikte yoğun duman yükseldiği görülüyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre; ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki askeri tesislere saldırı emri verdi. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Trump'ın Venezuela'daki askeri tesisler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara saldırı emri verdiği bildirildi.

VENEZUELA: SALDIRININ AMACI ÜLKENİN PETROL VE MADENLERİNİ ELE GEÇİRMEK

Venezuela hükümeti, başkent Caracas'ın sivil ve askeri bölgeleri ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde meydana gelen patlamaların, ABD tarafından gerçekleştirilen askeri bir saldırı olduğunu duyurdu. Hükümet, saldırıların amacının ülkenin petrol ve maden kaynaklarını ele geçirmek ve Venezuela'nın siyasi bağımsızlığını zorla ortadan kaldırmak olduğunu savundu.