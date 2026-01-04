AK Parti’nin üye sayısı 11.5 milyonu aştı

Y argıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partiler ile partilerin üye sayılarına ilişkin kayıtları güncelleyerek ilan etti. 188 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 543 bin 301 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor. AK Parti'yi, 1 milyon 922 bin 757 üyeyle CHP izliyor. TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 498 bin 21, İYİ Parti'nin 391 bin 731, DEM Parti 'nin 16 bin 228, Saadet Partisi'nin 314 bin 86 kayıtlı üyesi bulunuyor.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 652 bin 933 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Parti'nin 309 bin 27, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 125 bin 962, Büyük Birlik Parti'sinin ise 113 bin 675 üyesi yer alıyor. Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle: "Anahtar Parti 105 bin 342, Anavatan Partisi 22 bin 517, Gelecek Partisi 60 bin 494, Türkiye İşçi Partisi 35 bin 547, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 9, Vatan Partisi 12 bin 311, Zafer Partisi 71 bin 84, Demokratik Sol Parti 22 bin 763, Hür Dava Partisi 15 bin 949, Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 450." Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık. AK Parti'nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum.