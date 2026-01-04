Başkan Erdoğan: Yüzünü Ankara’ya dönen kazanır

Başkan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı"nda yaptığı konuşmada, Türk ürünlerini dünyanın dört bir köşesine ulaştıran, mal ve hizmetler ihracatını artırmak için canla başla çalışan ihracatçılarla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

23 YILLIK BİR BAŞARI HİKAYESİ

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (DEİK) bu anlamlı toplantı için teşekkür eden Erdoğan, son 23 yıldır ihracatı çabalarıyla bir başarı hikayesine dönüştüren özel sektöre ve kamu kurumlarını tebrik etti. Erdoğan, tüm iş dünyasının, milletin, dost ve kardeş halkların yeni miladi yılını tebrik ederek, "2026 senesinin vatandaşlarımızın yanı sıra tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu. Bugün, hükümetlerinin bir rutini haline gelen sene sonu dış ticaret verilerini değerlendirmek üzere bir arada olduklarını aktaran Erdoğan, "Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez" dedi. Erdoğan, "Globalleşmenin bu kadar yayıldığı, dünyanın devasa bir köye dönüştüğü, insanlığın kaderinin daha önce hiç olmadığı kadar kesiştiği bu dönemde ister menfi ister müspet olsun her olay bizi de etkilemektedir. Küresel ekonomideki belirsizliklerin, tıkanıklıkların ve dalga boyu yükselen rekabetin her ülke gibi Türkiye'ye de yansımaları oluyor. Ayrıca biz, küresel gündemi en çok meşgul eden olayların tam merkezinde yer alan bir coğrafyada bulunuyoruz. Bu gerçek, 2025 yılında da değişmedi" diye konuştu. 2025 yılında Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyasının farklı köşelerinde zulüm, katliam ve kaosun hakim olduğunu belirten Erdoğan, Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından birinin yaşandığına dikkati çekti.

"BEDELİNİ GAZZELİLER ÖDEDİ"

Uluslararası sistemin, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yine kendisinden beklenenleri yerine getiremediğini vurgulayan Erdoğan, "Bunun da bedelini maalesef Gazzeli mazlumlar ödedi. Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail Hükümeti insani yardım girişlerini engellemeye, sivilleri katletmeye, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir alanda istikrarsızlık üretmeye devam ediyor" diye konuştu. "Barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu almaya hazırız" diyen Erdoğan, "Türkiye'siz denklem kurulamaz. Dış politikamızın amacı dost kazanmaktır, Türkiye'yi karşısına alan kaybeder. Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

2026 YILINDA HEDEF 410 MİLYAR DOLAR İHRACAT

2025 senesinde Türk ekonomisinin direncinin sınandığını dile getiren Erdoğan, "Ekonomimiz çok başarılı bir sınav verdi. Sadece büyüme rakamları değil, ihracat rakamları da Türkiye'nin kapasitesini ortaya koymuştur. Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık. Aralık ayında, geçen seneye göre net 3 milyar dolarlık artış sağlandı ve ilk defa aylık ihracatımız 26 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. 2025 yılı mal ihracatımızda da benzer bir rekor söz konusudur; önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız toplam 273,4 milyar dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdik, hayırlı uğurlu olsun. Mal ve hizmet ihracatı toplamı 396.5 milyar dolara ulaştı. 2026 hedefimiz 282 milyar dolar mal ihracatı ile 128 milyar dolar hizmet olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracattır" diye konuştu.