Uyuşturucu soruşturmasında 26 şüpheliden saç ve kan örneği alındı! Ceyda Ersoy, Doğukan Güngör adliyede...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanamaya devam ediyor. 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy, oyuncu Doğukan Güngör ve ünlülerin menajeri olarak bilinen Haluk Şentürk'ün de bulunduğu 26 şüpheli saç ve kan örneği vermelerinin ardında adliyeye sevk edildiler.

DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

24 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 24 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

ÜNLÜLERİN MENAJERİ HALUK ŞENTÜRK VE CEYDA ERSOY DA GÖZALTINDA

Ayrıca birçok ünlü ismin menajeri olan Haluk Şentürk ve kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİLER

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Şüpheliler kan ve saç örneği verdikten sonra adliyeye sevk edildi.

