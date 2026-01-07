Başkan Erdoğan’dan ’Maduro’ iddialarına yanıt

Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "DEM Parti'den bir görüşme talebi geldi mi?" sorusuna üzerine Erdoğan, "Arkadaşlarımıza gelmiş. Özellikle hanımlar aralarında bir görüşme yapacaklar." yanıtını verdi.

Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile doğum günü vesilesiyle bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu, "Telefon görüşmelerimiz oldu, hediyeleşmelerimizi yaptık her zaman olduğu gibi." şeklinde cevapladı.

Nicolas Maduro'ya görevden çekilmesi karşılığında Türkiye'ye gitmesinin önerildiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Erdoğan, "Böyle bir şey yok." cevabını verdi.