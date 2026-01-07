Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: Partilerinden istifa eden 3 milletvekili AK Parti’ye katıldı!

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e rozetlerini taktı.

AK Parti rozetini takan İsa Mesih Şahin, "Bazen nehirler farklı kollara ayrılsa da finalde vuslat oluyor, aynı denize dökülüyor. Kalbi aynı duygularla atanların istikameti de aynı oluyor. Bizim duygularımız ve istikametimiz her daim güçlü Türkiye içindir." dedi.

Şahin, güçlü Türkiye için karıncalar gibi çalışacağına söz verdi, gençlik yuvasına tekrar dönme fırsatı sunduğu için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Kahramanmaraş Milletvekili Karatutlu, "Ben zaten aklen, vicdanen buradaydım. Şimdi de bedenen geldim." ifadelerini kullandı.

Hep birlikte güzel işlere vesile olacaklarına inandığını söyleyen Karatutlu, "Devir, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durma devridir." ifadesini kullandı.

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise "İftiraya uğramış, haksızlığa maruz kalmış ama başını öne eğmemiş bir insanım. Makamlar geçicidir, onur ve haysiyet, şeref kalıcıdır. Kolay olan susmaktı, zor olan dik durmaktı. Ben zoru seçtim çünkü bu millet yalanı değil hakikati, eğilmenin değil direnenlerin yanındadır. Bugün buradayım, hesapla değil inançla, korkuyla değil cesaretle, geçmişe sığınarak değil millete yaslanarak." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, partisinin rozetini taktığı isimlere imzalı fotoğrafını hediye etti.