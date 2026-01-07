Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2026 yılının ilk grup toplantısının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Hangi ünvanda olunursa olsun AK Parti'li herkesin millete hizmet yolunun neferleri ve hareketin serdengeçtileri olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu cennet vatanın sevdalılarıyız. Biz bu millete sevdalıyız. Biz bu ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor. 86 milyonun tamamı için çarpıyor. Mazisi ortak, istikbali ortak, sevinci, hüznü ortak. Aynı şekilde hayali ve hedefi ortak büyük bir ailenin fertleriyiz. Hamdolsun AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor. Yeni katılımlarla saflarını genişletiyor."

"YENİ KATILIMLARLA AK PARTİ AİLESİNİ DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının geçen hafta siyasi partilerin güncel üye verilerini açıkladığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buna göre AK Parti'miz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. Öncelikle AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen teşkilatımızın tüm mensuplarını canıgönülden tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Üyelerimizden ve teşkilatımız mensuplarından ebediyete irtihal edenlere de Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Birazdan rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum."

"LAF CAMBAZLIĞINA TEVESSÜL ETMEDEN YİNE HİZMETLERİMİZLE KONUŞACAĞIZ"

Erdoğan, "Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Necip Fazıl'ın siyasette pusulaları olan "Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım" sözlerini her daim akıllarında tutacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de insanımıza olan şükran borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla hizmet ve eser üreterek, daha fazla koşturarak ödeyeceğiz. Nitekim bunu yapmanın samimi, çabası içindeyiz. Geride bıraktığımız 2025 yılında son 23 yıldır olduğu gibi yine gece gündüz demeden milletimiz için ter döktük. Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatının olmadığı bir dönemde biz 'aşkla çalışan yorulmaz düsturuyla' tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik. İnşallah birazdan bunların icmalini ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizle paylaşacağız. Yani CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekasını umursamayacak, bunların artık kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almayacak, biz işimize bakacağız. Bugün de polemik yapmadan laf kalabalığına, laf cambazlığına hiç mi hiç tevessül etmeden yine eserlerimizle, yine hizmetlerimizle konuşacağız."

"2025'TE MİLLETİN EMANETİNE EN GÜZEL ŞEKİLDE SAHİP ÇIKTIK"

Büyük umutlarla karşıladıkları 2026 senesinin milletvekilleri, teşkilatları, millet ve insanlık için hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz eden Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Meclis çatısı altında ülkeye hizmet eden bütün milletvekillerine ve Meclis personeline yeni yılda başarılar ve kolaylıklar diledi.

Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi daha geride bıraktıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Krizin, çatışmanın, savaşın, dünyanın birçok yerinde gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık. Yönetmek zorunda kaldığımız hassas süreçlerin hiçbirinde memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye'nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik. 5. yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Gazze soykırımına, komşumuz İran'a düzenlenen saldırılardan Sudan'daki insani felakete, Amerika ve Avrupa'yla ilişkilerimizden Türk dünyasıyla güçlenen işbirliğimize, Katar'a yapılan operasyonda aldığımız tavra, terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Türkiye'nin selametini, milletimizin geleceğini her zaman ön planda tuttuk. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya, onca sıkıntıya rağmen AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik."

2025 yılında birinci önceliklerinin deprem bölgesinin ihyası olduğuna işaret eden Erdoğan, "455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancını yaşadık. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Biz sadece ev, iş yeri, konut yapmadık, deprem bölgesinde aynı zamanda umutları da inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvalarımız hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olsun. Deprem bölgesindeki kalan çalışmalarımızı yeni yılda da aynı tempoda sürdüreceğiz." diye konuştu.

TBMM'de müzakere edilerek karara bağlanan, yılbaşı itibarıyla da yürürlüğe giren 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, yaklaşık 19 trilyon liralık 2026 yılı bütçesini, daha önceki 23 bütçe gibi 86 milyonun refahını artırmayı amaçlayan, kalkınmayı önceleyen, insan merkezli, üretim ve ihracat ekonomisi eksenli bir tasavvurla hazırladıklarını aktardı. Erdoğan, "Sizlerin şahsında bütçe maratonu boyunca muhalefetin tahriklerine rağmen takdire şayan bir özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızı, Cumhur İttifakı ortağımız MHP grubunu, kabine üyelerimizi ve bürokratlarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, büyük bir emeğin ürünü olan bütçeyi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflere ulaşacaklarını vurgulayarak, "Daha önce de ifade ettim, 2026 senesi ülkemiz için unutmayın bir reform yılı olacak. Büyük Kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı Reform Programı'mızı Meclisimizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın dijital tehditlerden korunmasından sosyal yardım sistemimizin yeniden gözden geçirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI'NIN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERİ YİNE HÜSRANA UĞRATACAĞIZ"

Dünyanın ve bölgenin hangi ciddi tehditlerle yüzleştiğini herkesin takip ettiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna, ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tedip ve tehdit etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır."

Erdoğan, güçlü Türkiye'nin güvencesinin güçlü bir AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret bu kadroda ve bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Dolayısıyla ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız. Bunu seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Bunu maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi maharet zanneden kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız.

Bunu aynı zamanda Türkiye'nin ismini duyunca gözleri umutla parlayan mazlum ve mağdurların huzuru, refahı, güvenliği için yapacağız. Bunu istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin daha müreffeh ve muteber bir ülkede yaşamaları için yapacağız. Bunu 86 milyon için, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimiz için, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca dostumuz için yapacağız. Hepsinden öte bunu Türkiye Yüzyılı'nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız."

"İŞTE BU VİZYONSUZLUKLA DA MÜCADELE ETTİK VE HALEN EDİYORUZ"

"Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır" diyen Erdoğan, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Biz yalnızca sandıkta değil, farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz. İl, ilçe ziyaretlerimizde, kabine sonrası hitabımızda, grup toplantılarımızda hem hayallerimizi ve hedeflerimizi paylaştık hem de bunların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi milletimize tek tek anlattık. Biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve milletimize verdiğimiz sözün arkasında, yanında durduğumuza, duracağımıza inanıyoruz. Meydanlarda hayal satıp bol keseden vaat dağıtıp 2026 Türkiye'sinde kış mevsiminde milyonlarca insanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaat olarak vermedik. Şayet söz verdiysek bu sefer de onu tutmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik."

Başkan Erdoğan, 2025 yılında yaptıkları çalışmaların anlatıldığı videoyu izletti.

"Siyasi rakip olarak karşımızda nasıl bir zihniyetin olduğuna isterseniz şöyle bir bakalım" ifadesini kullanan Erdoğan, CHP'ye ilişkin videonun gösterilmesinin ardından ise "Biz, bölgemiz ve dünyadaki zorluklarla birlikte işte bu vizyonsuzlukla da mücadele ettik ve halen ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Geçen yıl 997 hakim ve savcı yardımcısı atadıklarını anımsatan Erdoğan, ayrıca mesleğe kabulü yapılan 2 bin 432 hakim ve savcı adayının yapılan kura ile görevlerine başladığını hatırlattı.

2 bin 589'u adliye hizmetlerinde ve 3 bin 655'i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6 bin 244 personelin atamasını yaptıklarını ifade eden Erdoğan, farklı illerde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduklarını aktardı.

Geçen yıl kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısının 766 olduğunu kaydeden Erdoğan, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri ile bölge idare mahkemelerinin sayısını 12'ye çıkardıklarını dile getirdi.

Eğitimde alanında 2025'te yapılan çalışmalara da değinen Erdoğan, geçen yıl 9 bin 324 derslik inşa ettiklerini, Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'ni Türkiye'ye kazandırdıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan, 1381'i engelli olmak üzere toplam 16 bin 381 öğretmeni öğrencileriyle buluşturduklarını, öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Milli Eğitim Akademisi'ni kurduklarını anımsattı.

Toplam 228 milyon kitabı öğrencilere ücretsiz dağıttıklarını hatırlatan Erdoğan, "İlköğretim ve ortaöğretimde 346 bin 614 öğrenciye burs veriyoruz. Pansiyonlarda ise 243 bin 652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz, 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı." diye konuştu.

"ÜRETEN SAĞLIK MODELİMİZLE, STRATEJİK ÖNEMİ HAİZ 41 YERLİ ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİNİ BAŞLATTIK"

Sağlıkta, 2025'in 11 ayında muayene sayısının 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktığını aktaran Erdoğan, geçen yıl 16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlemin gerçekleştiğinin bilgisini paylaştı.

Aile sağlığı merkezlerinde 421 milyon vatandaşa hizmet verildiğini vurgulayan Erdoğan, ülke genelinde 302 aile sağlığı merkezinin açıldığını da hatırlattı.

Erdoğan, 9 bin 718'i uzman hekim olmak üzere 64 bin 344 sağlık personelinin istihdam edildiğini, evde sağlık hizmeti kapsamında 4 milyon 203 bin ziyaret gerçekleştirildiğini kaydetti.

856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayısını 6 bin 308'e çıkardıklarını, 76 acil yardım istasyonunun da hizmete girmesiyle sayıyı 3 bin 574'e yükselttiklerini belirten Erdoğan, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle, stratejik öneme haiz 41 yerli ürün geliştirme projesini başlattık." ifadesini kullandı.

Çevre ve şehircilikte, 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladıklarını dile getiren Erdoğan, yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdiklerini vurguladı.

Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ev Sahibi Türkiye sloganıyla, 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız yüzyılın konut projesini başlattık. Türkiye'nin ilk iklim kanunu, yürürlüğe girdi. COP31 Taraflar Konferansı'nın Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına hak kazandık. Sıfır atık ile geri kazanım oranını yüzde 36'ya çıkardık. Depozito yönetim sistemini 7 bölgeye yaydık. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan millet bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda, 314'e yükselttik. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni hizmete sunduk."

Ulaştırma alanında 2025'te 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, yurt dışı uçuş noktası sayısına 6 yeni destinasyon daha eklediklerini anımsattı.

Erdoğan, "Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek, İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik. Aydın-Denizli otoyolunu, hizmete açtık. Antalya Havalimanı genişletme projesini ve yeni terminal binasının açılışını yaptık. İlk milli banliyo tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk 10'a yükselttik. Yerli ve milli 5G'nin ihalesini yaptık." sözlerini sarf etti.

Tarım ve hayvancılıkta, 2025'te tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdiklerini ifade eden Erdoğan, 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödendiğinin altını çizdi.

Erdoğan, su ve sulama yatırımları alanında, 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yer altı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 321 tesisi tamamladıklarını dile getirdi.

"DÜNYANIN 4. BÜYÜK FİLOSUNA SAHİP OLDUK"

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, depremden etkilenen 11 il için 11 milyar lira finansman sağladıklarını, geçen yıl 517 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Önceki yıllarda enerjide, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gabar'da, günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik. Yurt içi ve yurt dışında, günlük petrol üretimi ise 180 bin varil oldu. Yerli ve milli 2 yeni sondaj kulesi Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu, Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Yeni sondaj gemilerimiz Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın 4. büyük filosuna sahip olduk. Ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına almak amacıyla toplam 155 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmaları imzaladık. Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattında, 2 Ağustos'ta gaz akışını sağladık. 5 Mart'ta Nahçivan'a Türkiye üzerinden kesintisiz doğal gaz sevkiyatını başlattık."

Gençlik ve sporda, 2025'te yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, geçen yıl ülke genelinde 103 gençlik ve spor tesisinin yapımının tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.

Başkan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini devlet yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. 2025 yılında, yurt-yatak kapasitemizi, 1 milyon 3 bin 259'a ulaştırdık. Üniversite öğrenci toplulukları programıyla 4 bin 444 projeye yaklaşık 340 milyon liralık destek verdik. Bu destekden, 1 milyon 155 bin gencimiz doğrudan istifade etti. 2025 yılında, lisanslı sporcu sayımız, 20 milyona ulaştı. Milli sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda, 2 bin 518 altın, 2 bin 301 gümüş, 2 bin 655 bronz olmak üzere toplam 7 bin 474 madalya kazandık. Ayrıca 1 milyon 36 bin öğrencimizin, sportif test, tarama ve ölçümlerini gerçekleştirdik."

Doğum ve çocuk destek sistemini güncellediklerini ifade eden Erdoğan, "İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya, yeni sisteme göre ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira veriyoruz. Aile Yılı'nda, 721 bin 396 çocuk için 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Çevrimiçi programlarla, çocuklarımızın güvenliğini ve mahremiyetini korumak için, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesini imzaladık. Şu rakam da önemli, evde bakım yardımı kapsamında 63 milyar liralık ödeme yaptık. Evde bakım yardımıyla, 517 bin 103 vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. 1317 yeni atamayla kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını toplamda 51 bin 947'ye yükselttik." ifadelerini kullandı.

"87 BİNDEN FAZLA TOGG YOLLARIMIZLA BULUŞTU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki stratejik hamlelerinin tüm dünya tarafından 2025 yılında da gıptayla takip edildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çabalarımız sayesinde ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Milli jet eğitim uçağımız, Hürjet için İspanya ile 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Ana Muharebe Tankımız Altay'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatı yapıldı. Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun hedefi, başarıyla vurdu. Çelik Kubbe projemizde 47 hava savunma bileşeninin sistem teslimatlarını gerçekleştirdik. Milli muharip uçağımız Kaan için Endonezya ile ihracat ve stratejik işbirliği anlaşması imzaladık. İlk yerli milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A test süreçlerini başarıyla tamamlayarak hizmete girdi. Milli Denizaltımız, MİLDEN'in ilk test bloğunun inşasına başladık. MİLGEM8'in TCG İçel ile TCG Murat Reis denizaltımızı mavi sularla buluşturduk. TCG Hızır Reis Hizmete girdi. Yeni tip çıkarma gemisi, Ç-159 teslim edildi. Ulak Silahlı İnsansız Deniz aracımız, envantere alındı. DeltaV'nin geliştirdiği hibrit roket sistemi 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yeni bir rekora imza attı. İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma, ASELSAN'ın geliştirdiği AESA Radar ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Gökdağ füzemizle hedef uçağı başarıyla vuruldu. Bunu dünyada ilk gerçekleştiren ülke Türkiye oldu."

Sanayi ve teknolojide son bir yılda, yaklaşık 1,3 trilyon lira tutarında, 152 bin ilave istihdam sağlayarak 7 bin 249 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini kaydeden Erdoğan, "Yeni teknoloji gelişimleri için 8 teknopark ve 7 girişim ofisi kurduk. Son bir yılda 5 organize sanayi bölgesi, 8 endüstri bölgesi ve 8 sanayi alanı ilan ettik. Bölge Kalkınma İdarelerimiz ile 281 projeye 2,4 milyar lira, Kalkınma Ajansları ile 606 projeye 780 milyon lira, KOSGEP eliyle, 54 bin KOBİ'mize 35 milyar lira kaynak sağladık. TÜBİTAK tarafından 190 üniversite ve 3 bin 100 firmanın 10 bin 774 projesine toplam 14,4 milyar liralık destek verdik. Bugüne kadar 87 binden fazla TOGG yollarımızla buluştu. TOGG'un sedan modeli T10F'nin üretimi başladı." diye konuştu.

"651 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"

Başkan Erdoğan, her türlü suç örgütü ve çete ile mücadelelerinin tavizsiz bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Emniyet birimlerimiz fedakarca çalışarak 24'ü uluslararası, 81'i ulusal, 143'ü bölgesel ve 403'ü yerel olmak üzere toplam 651 organize suç örgütü çökertildi. 58 ülkede kırmızı bültenle aranan 385 suçluyu yakalayıp ülkemize iadesini sağlarken, 51 ülkeden 559 yabancı şahsı da ülkelerine iade ettik. Uyuşturucu ile mücadelede 43 bin 524 şahıs tutuklandı. 49,8 ton uyuşturucu madde ile 139 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Asayişte, kişilere karşı suçlarda yüzde 14, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 48 azalma oldu. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,2'ye, mal varlığına karşı suçlarda yüzde 93,3'e ulaştık. 14 bin 317'si hizmet aracı, 580'i motosiklet, 65'i zırhlı araç, 795'i hava aracı, 73'ü yüzer araç olmak üzere toplam 15 bin 830 aracı kolluk teşkilatımıza kazandırdık. AFAD, 2025 yılında ülkemizden 6 adet iyilik gemisi seferiyle toplamda, 674 tır insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdı. 4 bin 567 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. 114 bin illegal göçmen sınır dışı edildi. Son bir yıl içinde gönüllü, güvenli, onurlu bir şekilde 600 bini aşkın Suriyeli kardeşimiz anavatanlarına döndü."

Ticarette, 2025'te 273,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin yıllık mal ihracat rekorunu kırdıklarını anlatan Erdoğan, "Mal ve hizmet ihracatçılarımıza, 33 milyar liralık kaynak tahsis ettik. 2026 yılında ise ayırdığımız desteği, 45 milyar liraya yükselttik. Esnaf ve sanatkarlarımıza 176 milyar lirayı bulan indirimli finansman desteği verdik. Ayrıca işletme kredisi üst limitini 1 milyon liraya, yatırım kredisi üst limitini ise 2,5 milyon liraya çıkardık." şeklinde konuştu.

"2025'TE TOPLAM 1 MİLYON 479 BİN KİŞİNİN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLADIK"

Başkan Erdoğan, bölgedeki krizler ve çatışmalara rağmen Türk ekonomisinin 2025'te büyümesini sürdürdüğünü kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 oranında büyüdük. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomi olduk. Milli gelirimiz yıllık bazda ilk kez 1,5 trilyon doları aştı. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının büyüklüğünü 500 milyar liraya çıkardık. Enflasyonla mücadelede, 2025 yılını yüzde 30,89 oranıyla kapatarak önemli bir mesafe katettik. Cari fiyatlarla 3,6 trilyon lirayı bulan deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı azalmaya devam etti. Ülkemizin risk primi son 7,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 193 milyar doların üzerine çıktı."

Çalışma ve sosyal güvenlikte, 2025'te toplam 1 milyon 479 bin kişinin işe yerleştirilmesini sağladıklarını, iş gücünün 36 milyona, istihdam edilenlerin sayısının ise 33 milyona yükseldiğini belirtti.

İşsizlik oranının yüzde 8,6'ya gerilediğini ve son 31 aydır tek haneli seyrini sürdürdüğünü anlatan Erdoğan, "Yalnızca 2025 yılında 474 ilacı geri ödeme listesine ekledik ki bunların 69'u kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlardır." ifadesini kullandı.

"17 ÜLKEYE 24 ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİK"

Erdoğan, kültür ve turizmde yılın 3 çeyreğinde turizm gelirinin yüzde 5,7 oranında artışla 50 milyar dolara yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"50 yeni ve yenilenmiş kütüphaneyi hizmete açtık. Böylelikle kütüphanelerimiz 800 bin metrekare kullanım alanına ve 150 bin oturma kapasitesine ulaştı. Yurtiçinde 131, yurtdışında ise 4 vakıf kültür varlığının onarımını, restorasyonunu tamamladık. Deprem bölgesinde, aralarında Habibi Neccar Camiinin de olduğu 109 vakıf kültür varlığının onarımını yaptık. Ülkemizden kaçırılan eserlerden başta Marcus Aurelius heykeli olmak üzere 180 eserimizin ülkemize iadesini temin ettik."

Geçen yıl dışişlerinde, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi başta olmak üzere krizlerin çözümü için yoğun bir diplomasi ve telefon trafiği yürüttüklerini kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bazılarına birden fazla olmak üzere 17 ülkeye 24 ziyaret gerçekleştirdik. 32 devlet ve hükümet başkanını 41 kez ülkemizde misafir ettik. NATO zirvesinden Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesinden, G20 Liderler Zirvesine uluslararası arenada ülkemizi en güzel şekilde temsil ettik. Antalya Diplomasi Formumuzun 4'üncüsünü başarıyla gerçekleştirdik. Dışişleri Bakanlığımızın 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde inşa edilecek yeni yerleşkesinin temelini attık."

Başkan Erdoğan, 2025'te yapılan hizmetlere ilişkin bir videoyu da izletti.

Hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "İnşallah 2026 yılında tempomuzu daha da artırarak ülkemiz için çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin." dedi.